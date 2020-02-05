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السوق السعودي يواصل الارتفاع بمستهل التعاملات

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السوق السعودي يواصل الارتفاع بمستهل التعاملات السوق السعودي يواصل الارتفاع بمستهل التعاملات

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع ليواصل الصعود للجلسة الثانية على التوالي مدفوعاً بقطاع البنوك والمواد الأساسية والطاقة.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.40 بالمائة إلى مستوى 8171.11 نقطة ليربح من خلالها 32.62 نقطة.

وتم التداول على 19.68 مليون سهم وبقيمة 502.48 مليون ريال موزعة على أكثر من 20 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم الوطنية للتعليم بنسبة 6.56 بالمائة، وتلاه سهم الأحساء بنسبة 3.8 بالمائة، كما ارتفع سهم العقارية بنسبة 3.37 بالمائة.

وبالمقابل تراجع سهم الكابلات بنسبة 9.9بالمائة، وتلاه سهم المراكز بنسبة 3.52 بالمائة، كما انخفض أداء سهم زين السعودية بنسبة 1.22 بالمائة.

وكان سهم الراجحي الأنشط من ناحية السيولة بنحو 74.75 مليون ريال، فيما تصدر سهم الإنماء كميات التداول بنحو 1.72 مليون سهم.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.67 بالمائة، كما زاد قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.24 بالمائة، وصعد قطاع الطاقة بنسبة 0.02 بالمائة.

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