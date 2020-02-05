"ملكية ريت" يحصل على موافقة مالكي الوحدات على زيادة رأسماله

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن موافقة مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت، في اجتماعهم أمس الثلاثاء، على زيادة رأسمال صندوق "ملكية ريت".

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على زيادة رأسمال الصندوق بنسبة 13.5 بالمائة، من 600 مليون ريال إلى 681.09 مليون ريال، من خلال الاستحواذ على عقار ايليت مول باستحواذ نقدي وعيني.

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة كذلك، على الشروط والأحكام المعدلة للصندوق، التي تشتمل على تحديث المواد الخاصة بزيادة إجمالي قيمة أصوله من 751 مليون ريال إلى 971.336 مليون ريال، إلى جانب زيادة عدد وحدات الصندوق.

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