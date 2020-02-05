"زين السعودية" تصعد بأرباحها 46% في عام 2019 لارتفاع الإيرادات

الرياض ـ مباشر: كشفت بيانات شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، خلال عام 2019، ارتفاع صافي الأرباح 46.08 بالمائة، مقارنة بـالعام 2018.

ووفقاً لبيانات للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، صعد صافي الربح بالعام الماضي إلى نحو 485 مليون ريال، مقابل 332 مليون ريال للعام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح بالعام 2019، يعود بشكل مباشر إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة للطلب المتزايد على منتجات وخدمات الشركة، إلى جانب انخفاض المصاريف التشغيلية والإدارية، نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية.

وأشارت إلى أنها تمكنت من تخفيض خسائرها المتراكمة إلى نحو 1.6 مليار ريال بنهاية عام 2019، تمثل 27.5 بالمائة من رأسمالها البالغ 5.837 مليار ريال.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2019، كشفت حسابات "مباشر"، تراجع صافي الربح إلى نحو 105 ملايين ريال، مقابل 399 مليون ريال للربع الرابع من 2018، بتراجع نسبته 73.68 بالمائة.

وأوضحت الشركة أنها قامت بعكس بعض المخصصات خلال الربع الرابع من 2019، بتأثير صافي قدره 110 مليون ريال.

وقفزت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام 2019، بنسبة 152.1 بالمائة، إلى نحو 121 مليون ريال مقابل نحو 48 مليون ريال للربع المقارن من 2018.

وتحولت الشركة للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 بصافي ربح بلغ 380 مليون ريال مقارنة بـخسائر متكبدة بلغت 67 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2018.

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