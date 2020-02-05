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دخل العمليات والزكاة تقفزان بأرباح "البلاد" في عام 2019

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دخل العمليات والزكاة تقفزان بأرباح "البلاد" في عام 2019 دخل العمليات والزكاة تقفزان بأرباح "البلاد" في عام 2019

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات لبنك البلاد خلال عام 2019، ارتفاع صافي الأرباح نحو 103 بالمائة، مقارنة بالعام 2018، بدعم مباشر من ارتفاع دخل العمليات وانخفاض الزكاة.

ووفقاً لبيانات البنك على "تداول" اليوم الأربعاء، قفز صافي الربح بالعام الماضي إلى نحو 1.24 مليار ريال، مقابل 612.7 مليون ريال للعام السابق.

وأوضح البنك أن ارتفاع صافي الأرباح بالعام 2019، جاء نتيجة ارتفاع دخل العمليات، لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى، إلى جانب انخفاض الزكاة المستحقة بالسنة السابقة. 

وأشار إلى أنه في المقابل، شهد البنك انخفاض صافي دخل أتعاب العمولات وصافي مكاسب تحويل العملات الأجنبية.

وكشفت بيانات البنك ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة والضريبة، خلال عام 2019 بنسبة 24.87 بالمائة، إلى 1.39 مليار ريال، مقابل 1.11 مليار ريال للعام 2018.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2019، كشفت حسابات "مباشر"، تحقيق صافي ربح بلغ 327.1 مليون ريال، مقابل خسائر صافية بلغت 136.3 مليون ريال للربع الرابع من 2018.

وارتفعت أرباح البنك خلال الربع الثالث من العام 2019، بنسبة 22.38 بالمائة، إلى نحو 326.6 مليون ريال مقابل نحو 237 مليون ريال عن الربع المقارن من 2018.

وصعدت أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 إلى 916.6 مليون ريال مقارنة بحوالي حوالي 749 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2018 بارتفاع نسبته 22.38 بالمائة.

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