"الخضري" تعلن إتمام العرض التقديمي حول خطة إعادة الهيكلة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، عن تمام إجراء العرض التقديمي، بحضور عدد من مساهمي الشركة، ومشاركة ممثل عن أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالدمام.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أنه بعد الانتهاء من تقديم العرض، قام بعض المساهمين بتوجيه عدد من الاستفسارات لمجلس الإدارة، وتم الرد على جميع الاستفسارات.

وأشارت إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو إيضاح الوضع الحالي للشركة وعرض العمل الجاد المتخذ في إعادة التنظيم المالي وتطوراته والتأكيد على أهمية دور المساهمين بهذه العملية.

كما نوهت إلى أنه لا يجب الاستناد إلى ما تم نقاشه في الاجتماع لاتخاذ أي قرار استثماري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار العرض التقديمي المقدم في الاجتماع توصية من إدارة الشركة لاتخاذ أي قرار.

وقرر مجلس إدارة الشركة، في يناير/كانون الثاني الماضي، دعوة مساهمي الشركة لحضور العرض التقديمي حول آخر التطورات بشأن خطة إعادة الهيكلة.

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