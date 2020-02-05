تكاليف التمويل تهبط بأرباح "المراكز" 60% بالربع الثالث

الرياض ـ مباشر: كشفت النتائج المالية لشركة المراكز العربية، خلال الربع الثالث، للفترة المنتهية في 31 ديسمبر / كانون الأول 2019، تراجع صافي الأرباح نحو 60 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح إلى 110.6 مليون ريال، للربع المنتهي في 2019، مقابل 275.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى أن تكلفة التمويل ارتفعت نحو 95.2 بالمائة، نتيجة شطب رسوم بقيمة 63.5 مليون ريال متعلقة بإتمام صفقة حزمة تمويلية لإعادة تمويل ديون الشركة وذلك بشكل استثنائي خلال شهر نوفمبر من عام 2019م.

كما بينت أن مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار ارتفعت إلى 31.1 مليون ريال، بسبب تغير سياسة احتساب عقود الإيجار، بما يتماشى مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

وعلى مستوى فترة التسعة أشهر، تراجعت أرباح الشركة إلى 545.8 مليون ريال، بالأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر / كانون الأول الماضي، مقابل 548.7 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، بتراجع نسبته 0.53 بالمائة.

وتنتهي السنة المالية للشركة بنهاية شهر مارس / آذار من كل عام.

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