مساهمو اللجين يوافقون على تعديل اسم ونشاط الشركة

الرياض ـ مباشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي شركة اللجين، في اجتماعها أمس الثلاثاء، على تعديل اسم ونشاط الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على تغيير اسم الشركة إلى اللجين القابضة.

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة كذلك على تعديل أغراض الشركة، بحيث تشمل إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها، وتوفير الدعم اللازم لها.

كما تتضمن التعديلات أن تمارس الشركة أنشطتها كشركة قابضة، وفق الأنظمة المتبعة.

وكشفت اللجين، في يناير / كانون الثاني الماضي، أنها تعمل مع إدارة الشركة الزميلة "ناتبت"، على إجراءات مؤقتة منعاً لإيقاف تداول سهم اللجين.

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