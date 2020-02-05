تحليل.. بورصات الخليج تمتص مخاوف "كورنا" وتتجه للمكاسب

تحليل.. بورصات الخليج من مخاوف "كورنا" إلى الصعود مجددا

مباشر - محمود جمال: توقع محللون لـ"مباشر" أن تستكمل أسواق المال الخليجية الأداء الإيجابي خلال جلستي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع تزامنا مع صعود الأسواق العالمية وسط آمال لتخفيض إنتاج النفط وتهدئة الأسعار بعد تأثرها مؤخرا بتفشي فيروس "كورنا" الصيني.

وارتفعت أغلب أسواق الخليج في جلسة أمس الثلاثاء بدعم أسهم قيادية. واستهلت الأسواق اليابانية جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع تجاوز 1.5 بالمائة مما ينبأ بعودة الشراء الانتقائي للأسهم.

قال إيهاب رشاد خبير أسواق الأسهم ونائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج إن الأسواق الخليجية بدأت تتنفس الصعداء في جلسة أمس وهو ما نتوقع استمراره في جلسة اليوم الأربعاء على وقع الاتفاق المرتقب لمزيد من خفض انتاج النفط من قبل "أوبك+"

وأضاف نتوقع أن يحدث ذلك وستبدا أسعار النفط عالميا في الهدوء. مشيرا إلى أن الداعم الرئيسي للأسواق في جلستي الاربعاء والخميس يبقى تحسن المعنويات بفضل الارتفاعات التي سجلتها للأسواق العالمية في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن ما يحدث بالأسواق العالمية من ارتفاعات جيدة ينبأ ببدأ تلاشي أداء الأسهم الكبرى لأزمة الفيروس الصيني الذي أثر على أدائها في الجلسات الماضية. مرجحا أن تمضي مؤشرات الأسواق قدوما بالتفاعل بمارثوان النتائج والتوزيعات.

وعلى مستوى السوق السعودي، قال إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي لـ"مباشر" أن الأسهم السعودية عادت للارتفاع واستطاع السوق التماسك عند مستويات دعم فنية هامة.

وأشار إلى أن استمرار مؤشر سوق "تداول" المحافظة على مستويات الدعم 8120 نقطة يبقي فرص العودة للربحية، مشيرا إلى أن فقدان المؤشر للمستوى السابق سيدفع السوق لموجة تراجعات حادة.

وقال جون لوكا مدير التطوير في ثانك ماركتس لـ"مباشر" إن أسهم البنوك كانت النجم الأبرز في دعم الأسواق الخليجية في جلسة الأمس.

وأوضح أن أسهم المصارف حققت بالسوق السعودي (الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوق) أفضل أداء، متوقعا أنها لا تزال قادرة على قيادة السوق إلى مستويات أعلى نظرا لاستمرار نمو أرباحه.

وأكد أن الذهب يمر بمرحلة جني أرباح واقعية بعد الارتفاعات القوية التي مر بها في الفترة الماضية مع ارتفاع مؤشر المخاوف بأسواق الأسهم والتي قد تعود حال تفشي الفيروس الصيني وظهور تأثيره على اقتصاديات دول المنطقة.

وقال أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة في أي ماركتس "مصر" لـ"مباشر" إن أغلب الأسواق الخليجية ارتفعت لعدة اسباب أبرزها ارتفاع اسعار النفط اليوم وذلك بعد امال من وجود أنباء عن البحث في تخفيضات جديدة في انتاج النفط من منظمة الاوبك + مما أدى إلى تفاؤول لحظي ونسبي للمتداولين على اسهم شركات النفط خاصة.

وأشار إلى أن من تلك الأسباب خطوة البنك المركزي الصيني لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا اثرت للغاية في انخفاض القلق والتوترات لدى المستثمرين وارتفاع شهية المخاطرة لديهم مرة اخرى.

وقرر المركزي الصينية خفض أسعار الفائدة على الإقراض، وتقديم قروض قصيرة الأجل للبنوك. فقد أعلن بنك المركزي الصيني تقديم 150 مليار يوان (21.4 مليار دولار) صافية للبنوك في صورة قروض مدتها أسبوع واحد أو 14 يوماً. ك

وأوضح إن مع وجود تلك الأنباء التفاؤلية للمستثمرين أصبحت اغلب الاسهم عند اسعار منخفضة جاذبة للشراء مرة اخرى وذلك في ظل استمرار مشكلة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن هذه الارتفاعات في جلسة أمس الثلاثاء ليست قوية فلم تتخطي اغلبها النصف نقطة مؤية فمازال الاسواق قلق لان حتى اللحظة لم يأتي الحل الاساسي لوجود علاج لفيروس كورونا .

وتوقع خلال الفترة القادمة مزيد من الهبوط لاسواق الخليج او صعود بسيط حتى وجود علاج لهذا الفيروس وفي هذه الحالة سنرى ارتفاعات قوية وسريعة لكل الاسواق.

وعلى ذات الصعيد، قال الخبير بأسواق المال، محمد عبدالهادي إن الاتجاه العرضي مازال يسيطر علي كافه مؤشرات بورصات الأسهم بالمنقطة بعد الانخفاضات التي منيت بها مؤخرا.

وأوضح أن الحركة العرضية لمؤشرات بورصات المنطقة تأتي نتيجه لعدة أسباب أبرزها التأثر بالبورصات العالمية والتي تأثرت بالجلسات الماضية بما يحدث من انتشار مرض كورنا الذي يتخوف البعض من تحوله إلي وباء عالمي.

وأشار إلى أن التخوفات عند مستثمري الأسهم حاليا أن يحدث ضرر اقتصادي جراء هذا الفيروس ويعيد الأذهان إلي ما حدث في 2003 من انتشار مرض سارس وتكبدت الصين ما يقارب من 40 مليار دولار.

وأوضح أن الحركة العرضية أيضا ترجع الي انتظار إعلان نتايج الأعمال مما يترقب المستثمرين في الشراء حتي إعلان نتايج اعمال الشركات ولا يوجد أي محفزات ايجابيه تدفع الأسواق للتحرك الإيجابي.

وأشار إلى أن ذلك أيضا يعود أن أغلب المستثمرين يتم الاستثمار حاليا في الذهب الملاذ الآمن لطبيعه المستثمر العربي في التحرك نحو الملاذ الآمن.

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