أخبار عاجلة

جوجل تطلق تحديثًا كبيرًا لخرائطها احتفالًا بمرور 15 عامًا على إطلاقها -
هيونداي موتورز تعلن عن جيل جديد كليًا من طراز i20 -
خروج قطار سريع عن سكته في إيطاليا -
تشكيل فريقي بيراميدز والأهلي لمواجهتهما ضمن الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز -
بيراميدز يتمسك بارتداء اللون "النبيتي".. والأهلي لم يحدد اللون حتى الآن -
الشرطة تنشر فيديو لتحركات منفذ عملية الطعن في لندن قبل دقائق من ارتكاب الجريمة -
في مواجهة الجليد -
صراع سياسي بين ترامب والديمقراطيين -
"سيد مشاغب" يوحد ألتراس الزمالك والأهلي والترجي والوداد البيضاوي -
وصول فريقي الأهلي وبيراميدز لستاد الدفاع الجوي قبل المباراة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

العمل السعودية: لم يصدر أي قرار بشأن إلغاء الكفالة للوافدين

Google+ Print
العمل السعودية: لم يصدر أي قرار بشأن إلغاء الكفالة للوافدين العمل السعودية: لم يصدر أي قرار بشأن إلغاء الكفالة للوافدين

الرياض ـ مباشر: أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه لم يصدر عنها أي قرار فيما يخص إلغاء الكفالة للوافدين إلى .

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسمياً.

نفت الوزارة ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين.

كما بينت أنها تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسمياً.

ودعت الوزارة إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

ترشيحات:

الوزراء السعودي يسمح بنقل كفالة عمالة ذوي الإعاقة

8 قرارات للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

الجوازات السعودية تدعو القادمين للإفصاح عن تواجدهم في الصين

إعفاء 5 جنسيات بالسعودية من المخالفات والرسوم مقابل الترحيل

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
النقل السعودية" توقع عقداً مع "فيرجن هايبرلوب" لتطوير تكنولوجيا النقل

النقل السعودية" توقع عقداً مع "فيرجن هايبرلوب" لتطوير تكنولوجيا النقل

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يبارك للمرأة السعودية والقيادة السعودية على هذا القرار

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يبارك للمرأة السعودية والقيادة السعودية على هذا القرار

السعودية تنشر فيديو لاستهداف مواقع للحوثيين في اليمن

السعودية تنشر فيديو لاستهداف مواقع للحوثيين في اليمن

إجراء جديد من الغذاء والدواء السعودية بشأن اكتشاف فيروس كورونا

إجراء جديد من الغذاء والدواء السعودية بشأن اكتشاف فيروس كورونا