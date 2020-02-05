العمل السعودية: لم يصدر أي قرار بشأن إلغاء الكفالة للوافدين

الرياض ـ مباشر: أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه لم يصدر عنها أي قرار فيما يخص إلغاء الكفالة للوافدين إلى السعودية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسمياً.

نفت الوزارة ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين.

كما بينت أنها تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسمياً.

ودعت الوزارة إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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