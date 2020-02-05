مكاسب الأصول الخطرة وخسائر الذهب.. الأبرز في الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: هيمنت المكاسب القوية للأصول الخطرة بالإضافة إلى خسائر قوية للذهب على مشهد الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وتحسنت شهية المستثمرين نحو الأصول الخطرة رغم استمرار مخاوف "كورونا" مع تجاوز عدد المصابين 20 ألف شخص.

وابتعد المستثمرون عن الأصول الآمنة لتعاني أسعار الذهب من خسائر حادة عند تسوية تعاملات اليوم حيث فقد المعدن 27 دولاراً مع مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية.

في حين تحولت أسعار النفط للهبوط بنحو 1 بالمائة عند تسوية جلسة اليوم مع تغلب مخاوف الطلب على آمال قيام أوبك بخفض إضافي لإنتاج الخام.

وذكرت شركة "بي.بي" أن انتشار فيروس الصين الجديد "كورونا" يمكنه أن يخفض نمو الطلب على النفط بنحو 40 بالمائة.

مكاسب الأصول الخطرة

ارتفعت الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية في نهاية جلسة اليوم حيث ربح "داو جونز" أكثر من 400 نقطة، كما صعد "ناسداك" لمستوى قياسي مع آمال أن تساهم إجراءات الصين التحفيزية في الحد من الأثر الاقتصادي لفيروس "كورونا".

وواصل سهم "تسلا" مكاسبه القياسية حيث قفز بنحو عند أعلى مستوى على الإطلاق

وارتفعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1.5 بالمائة في الختام مع تعافي الأسواق العالمية.

فيما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التعاملات من أدنى مستوى في 10 أسابيع، كما أغلقت الأسهم الصينية جلسة اليوم على ارتفاع.

كما ارتفع اليوان الصيني والدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بشكل ملحوظة مع تحسن شهية المخاطرة في مقابل خسائر قوية للين الياباني.

بيانات اقتصادية

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت طلبيات المصانع الأمريكية بأكثر من توقعات المحللين خلال ديسمبر/كانون الأول.

فيما استقرت أسعار المنتجين في منطقة اليورو خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بعكس التوقعات.

في حين ارتفع نشاط قطاع البناء في المملكة المتحدة لأعلى مستوى في 8 أشهر خلال يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه لايزال في في منطقة الانكماش.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، تراجعت أرباح شركة "بريتش بتروليوم" لكنها تجاوزت توقعات المحللين خلال عام 2019، كما انخفضت أرباح "سوني" بنحو 47 بالمائة خلال الربع المالي الثالث.

في حين أعلنت شركة "والت ديزني" أرباحاً وإيرادات بأكثر من توقعات المحللين.