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أرباح وإيرادات "والت ديزني" تتجاوز التقديرات

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أرباح وإيرادات "والت ديزني" تتجاوز التقديرات أرباح وإيرادات "والت ديزني" تتجاوز التقديرات

مباشر: تمكنت أرباح وإيرادات شركة "والت ديزني" من تجاوز تقديرات المحللين خلال الربع المالي الأول من عام 2020. 

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة، اليوم الثلاثاء، أنها حققت صافي ربح بقيمة  2.13مليار دولار ( 1.17 دولار للسهم) خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 2.7 مليار دولار ( 1.86 دولار للسهم) في الفترة نفسها في 2019.

فيما يتعلق نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة فقد بلغ 1.53 دولار خلال الربع المالي الأول من عام 2020، مقارنة مع تقديرات عند 1.44 دولار للسهم.

في حين ارتفعت إيرادات الشركة بنحو 36 بالمائة إلى 20.86 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل  15.30 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن إيرادات "والت ديزني" سوف تصل إلى 20.76 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات الشبكات الإعلامية بنحو 24 بالمائة لتصل إلى 7.36 مليار دولار خلال الربع المالي الأول مقارنة مع 5.92 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق له.

فيما أعلنت الشركة ارتفاع عدد المشتركين في خدمة "ديزني بلس" التي تم إطلاقها في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 26.5 مليون مشترك.

وعند إغلاق جلسة اليوم، ارتفع سهم "والت ديزني" بنحو 2.4 بالمائة إلى 144.7 دولار كما صعد بنسبة 2 بالمائة في تداولات ما بعد الجلسة.

مباشر (اقتصاد)

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