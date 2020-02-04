محدث.. سهم تسلا يواصل مكاسبه القياسية ويرتفع 13% عند الإغلاق

مباشر: ارتفع سعر سهم شركة " تسلا" بأكثر من 13 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل مستوى قياسي جديد.

وقلص سهم "تسلا" مكاسبه عند نهاية الجلسة بعد أن تجاوز مستوى 900 دولاراً للمرة الأولى في تاريخه خلال التداولات.

ويواصل سهم الشركة العاملة في قطاع تصنيع السيارات الكهربية مكاسبه الحادة حيث ارتفع بأكثر من 100 بالمائة منذ بداية العام الحالي، بدعم نتائج الأعمال القوية والتوقعات الإيجابية للشركة.

وأعلنت الشركة الأمريكية الأسبوع الماضي تحقيق أرباح وإيرادات بأكثر من توقعات المحللين في الربع الرابع من العام الماضي مع وصول معدلات تسليم السيارات إلى مستوى قياسي.

وتوقع الملياردير "رون بارون" المساهم في تسلا أن إيرادات الشركة سوف تتخطى تريليون دولار في غضون عقد من الزمن.

وعند الختام، ارتفع سهم شركة "تسلا" بنحو 13.7 بالمائة ليصعد إلى مستوى 887.06 دولار، بعد أن سجل 968.99 دولار وهو أعلى مستوى بتاريخه خلال تعاملات اليوم.