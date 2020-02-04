محدث.. "داو جونز" يرتفع 400 نقطة بالختام..وناسداك يسجل مستوى قياسياً

مباشر: شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً قوياً في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث صعد "داو جونز" بأكثر من 400 نقطة مع ترقب تطورات "كورونا".

وواصلت "وول ستريت" تعافيها للجلسة الثانية على التوالي مع ارتفاع الأسهم العالمية بعد الموجة البيعية التي ضربتها في الأسبوع الماضي مع مخاوف فيروس "كورونا".

وكشفت الصين اليوم عن ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 400 حالة، وتزايد المصابين لنحو 20.4 ألف شخص

وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب البورصة الأمريكية مع ارتفاع سهم "آبل" بأكثر من 3 بالمائة.

كما واصل سهم "تسلا" مكاسبه الحادة مع ارتفاع بأكثر من 13 بالمائة في الختام ليصل لمستوى قياسي جديد رغم أنه قلص صعوده.

فيما أعلنت شركة "ألفابت" زيادة 20 بالمائة في الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي، لكن فشل الإيرادات في الوفاء بالتقديرات دفع السهم لخسائر 3 بالمائة في الختام.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت طلبيات المصانع الأمريكية بأكبر وتيرة في نحو عام ونصف خلال ديسمبر/كانون الأول.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.4 بالمائة إلى 28807 نقطة رابحاً 407 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.6 بالمائة إلى 3301 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 2.1 بالمائة مسجلاً 9463 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.948.