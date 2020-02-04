مستشار ترامب يتوقع تأثيراُ ضئيلاً لـ"كورونا" على الاقتصاد الأمريكي

مباشر: قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن تفشي فيروس "كورونا" من المحتمل أن يكون له بعض التأثير على سلاسل الإمداد الأمريكية، لكن التأثيرات لن تكون كارثية على الأرجح.

ومع استمرار ارتفاع عدد الوفيات والمصابين يومياً تتزايد المخاوف بشأن تأثير "كورونا" على النمو الاقتصادي العالمي مع حقيقة أن الصين ستكون الأكثر تضرراً.

وأضاف "لاري كودلو" في مقابلة مع "فوكس نيوز"، اليوم الثلاثاء: "لقد مررنا بهذا من قبل وأعتقد أن التأثير ضئيل للغاية".

وقال "كودلو" إنه يعتقد أن تفشي الفيروس يمكن أن يحفز استثمارات الشركات ويؤدي إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة.

وتتماشى تصريحات "كودلو" مع ما قاله وزير التجارة الأمريكي بأن تفشي الفيروس في الصين سوف يدفع الشركات إلى تحويل إنتاجه للولايات المتحدة.