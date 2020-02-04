وكالة:واشنطن تدرس الانسحاب من اتفاق تجاري بقيمة ١.٧ تريليون دولار

مباشر: كشف تقرير صحفي أن الولايات المتحدة تدرس خطة للانسحاب من اتفاق مع منظمة التجارة العالمية بقيمة 1.7 تريليون دولار يتعلق بالعقود الحكومية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" نقلاً عن مصادر لم تسمها، اليوم الثلاثاء، أن المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب يقومون بتوزيع مسودة أمر تنفيذي من شأنه أن يؤدي إلى خروج الولايات المتحدة من اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية إذا لم يتم إصلاح الاتفاق بما يتماشى مع وجهة النظر الأمريكية.

ويهدف هذا الاتفاق إلى فتح أسواق المشتريات الحكومية أمام المنافسة الأجنبية، والمساعدة في جعل المشتريات العامة أكثر شفافية.

ويعني الانسحاب الأمريكي من هذا الاتفاق العالمي أن يخلق حالة من الفوضى للشركات الأجنبية التي تسعى للوصول إلى سوق المشتريات العامة في الولايات المتحدة والذي يبلغ 837 مليار دولار وتعقيد المحادثات التجارية التي تخطط واشنطن لها مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومنحت الولايات المتحدة 12 مليار دولار من العقود الحكومية لشركات أجنبية في عام 2015 ، وفقًا لتقري حكومي صدر عام 2019 حيث ذهب نحو 2.8 مليار دولار من هذه العقود إلى الاتحاد الأوروبي و 1.1 مليار دولار إلى اليابان، و 755 مليون دولار إلى كوريا الجنوبية و 623.6 مليون دولار إلى كندا.

وكان الرئيس الأمريكي هدد كثيراً بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية مشيراً إلى أنه لا تعامل الولايات المتحدة بشكل عادل.