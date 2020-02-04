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محدث.. "نايمكس" يغلق أدنى 50 دولاراً لأول مرة في عام

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محدث.. "نايمكس" يغلق أدنى 50 دولاراً لأول مرة في عام محدث.. "نايمكس" يغلق أدنى 50 دولاراً لأول مرة في عام

مباشر: تحولت  النفط للهبوط عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتراجع "نايمكس" أدنى 50 دولاراً للمرة الأولى في عام مع مخاوف تضرر الطلب.

وتحولت أسعار النفط للهبوط مع المخاوف من تأثير فيروس كورونا الصيني على سوق النفط والتي تغلبت على آمال قيام أوبك بخفض إضافي لإنتاج الخام.

وكشف تقرير صحفي أمس أن الطلب الصيني على النفط تراجع بنحو 20 بالمائة بسبب الفيروس المميت، مع وصول عدد المصابين بفيروس "كورونا" 20 ألف شخص مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 425 شخصاً حتى الآن.

ومن جانبها، ذكرت شركة "بي.بي" أن نمو الطلب على النفط قد يتراجع 40 بالمائة بسبب الفيروس القاتل.

فيما تدرس أوبك وحلفاؤها خلال اجتماع لمدة يومين في فيينا أثر فيروس الصين على الطلب، مع تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن المنظمة ربما تقوم بتخفيضات لإنتاج الخام تتراوح بين 800 ألف برميل ومليون برميل يومياًَ بسبب كورونا.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن بيانات المخزونات الأمريكية الأولية من الخام في وقت لاحق من اليوم من معهد البترول الأمريكي على أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية غداً.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 1 بالمائة ليصل إلى 49.61 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ يناير/كانون الثاني لعام 2019 بعد أن كان مرتفعاً عند 51.55 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.7 بالمائة ليصعد إلى 54.06 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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