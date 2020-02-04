السعودية تطالب القادمين إليها بالإفصاح عن تواجدهم بالصين..قبل الوصول بـ15يوم

الرياض - مباشر: دعت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، إلى ضرورة إفصاح المسافرين القادمين إلى المملكة عن تواجدهم بالصين سابقاً.

وطالبت الجوازت السعودية في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى ضرورة الإفصاح عن تواجدهم في جمهورية الصين الشعبية خلال 15 يوم السابقة لتاريخ وصولهم.

وغردت وزارة الصحة السعودية على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، اليوم، مؤكدة عدم وجود أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد داخل المملكة حتى الوقت الراهن.

وأشار الوزارة، إلى أنه يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وصول الفيروس إلى المملكة.

ويشار، إلى أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" قد تجاوز 20 ألف شخص، وبحسب الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن لجنة الصحة العامة في الصين، فإنه توفي 64 شخصاً آخرون بنهاية أمس الاثنين؛ ليصل العدد الإجمالي حتى الآن 425 شخصاً.

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