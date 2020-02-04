تقرير: واردات الهند من الذهب تتراجع 50% في يناير

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن واردات الهند من الذهب تراجعت بنحو 50 بالمائة في يناير/كانون الثاني مع ارتفاع الأسعار المحلية لمستوى قياسي.

وأدى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الذهب في الهند لمستوى قياسي إلى الحد من الطلب في ثاني أكبر مشتر في العالم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها اليوم الثلاثاء، أن واردات الهند من الذهب تراجعت إلى 21.7 طن في الشهر الماضي من 45.9 طن في نفس الفترة من العام السابق.

وكان مجلس الذهب العالمي ذكر أن مشتريات الهند من الذهب في العام الماضي بأكمله تراجعت بنحو 14 بالمائة.

من المتوقع أن يستمر تباطؤ الطلب على الذهب في الهند خلال النصف الأول، حيث تظل الأسعار مرتفعة ويتطلع المستثمرون إلى فئات مختلفة من الأصول، بحسب مجلس الذهب العالمي.