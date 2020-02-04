أخبار عاجلة

الشرطة تنشر فيديو لتحركات منفذ عملية الطعن في لندن قبل دقائق من ارتكاب الجريمة -
في مواجهة الجليد -
صراع سياسي بين ترامب والديمقراطيين -
"سيد مشاغب" يوحد ألتراس الزمالك والأهلي والترجي والوداد البيضاوي -
وصول فريقي الأهلي وبيراميدز لستاد الدفاع الجوي قبل المباراة -
سجال جزائري تونسي بسبب 150 مليون دولار -
بدلة فضاء "الشيطان الأعظم" تتحول إلى بدلة إيران الفضائية! -
اليوم - الرئيس السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج -
ما حقيقة انفصال رياض محرز عن زوجته ومواعدته ابنة لاعب سابق؟ -
ترامب بريء و"باق إلى الأبد"! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

جوجل تعترف بإرسال مقاطع فيديو خاصة لمستخدمين على Google Photos إلى غرباء

Google+ Print
جوجل تعترف بإرسال مقاطع فيديو خاصة لمستخدمين على Google Photos إلى غرباء جوجل تعترف بإرسال مقاطع فيديو خاصة لمستخدمين على Google Photos إلى غرباء

أكدت شركة جوجل اليوم الثلاثاء أن بعض الأشخاص تلقَّوا حديثًا مقاطع خاصة من غرباء كانوا قد حمَّلوها على خدمة الصور التابعة لها (صور جوجل) Google Photos.

ويستخدم كثير من المستخدمين خدمة (صور جوجل) لتخزين الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على هواتفهم، وتوفر جوجل خيارًا للمستخدمين يتيح لهم تنزيل نسخة من البيانات الخاصة بهم، باسم Google Takeout. ولكن، عندما استخدم بعض الأشخاص ميزة Google Takeout لتنزيل المحتوى الخاص بهم، فقد نُزِّل لهم من غير قصد – في بعض الحالات – مقاطع فيديو من مستخدمين آخرين لا يعرفونهم.

وأبلغت شركة جوجل بعض المستخدمين بأن مقاطع الفيديو الخاصة بهم قد نُزِّلت من قبل غرباء. وقال متحدث باسم الشركة لموقع (سي إن بي سي) CNBC: “إننا نبلغ المستخدمين عن ثغرة قد تكون أثرت على المستخدمين الذين استخدموا Google Takeout لتصدير محتوى (صور جوجل) الخاص بهم بين 21 تشرين الثاني/ نوفمبر و25 تشرين الثاني/نوفمبر”. وأضاف: “قد يكون هؤلاء المستخدمون قد تلقَّوا إما أرشيفًا غير كامل، أو مقاطع فيديو – وليس صورًا – لم تكن لهم. لقد أصلحنا المشكلة الضمنية وأجرينا تحليلًا عميقًا للمساعدة في منع هذا من الحدوث مرة أخرى. إننا جدّ آسفون لحدوث ذلك”.

وقالت جوجل: إن أقل من 0.1% من المستخدمين الذين صدَّروا البيانات خلال المدة الزمنية تأثروا. ليس من الواضح عدد المستخدمين الذي تأثروا فعلًا. ولكن أحد المستخدمين المتأثرين بالمشكلة نشر في تغريدة له على موقع تويتر لقطة للرسالة التي أرسلتها جوجل إليه.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
الشرطة تنشر فيديو لتحركات منفذ عملية الطعن في لندن قبل دقائق من ارتكاب الجريمة

الشرطة تنشر فيديو لتحركات منفذ عملية الطعن في لندن قبل دقائق من ارتكاب الجريمة

السعودية تنشر فيديو لاستهداف مواقع للحوثيين في اليمن

السعودية تنشر فيديو لاستهداف مواقع للحوثيين في اليمن

الدفاع الروسية تنشر فيديو لأول تحليق نفذته قاذفة "تو-160" المطورة

الدفاع الروسية تنشر فيديو لأول تحليق نفذته قاذفة "تو-160" المطورة

جوجل تتخذ إجراءات صارمة ضد إعلانات الفيديو المزعجة

جوجل تتخذ إجراءات صارمة ضد إعلانات الفيديو المزعجة