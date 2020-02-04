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السعودية أولًا من حيث الامتداد الآمن في أسماء النطاقات

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السعودية أولًا من حيث الامتداد الآمن في أسماء النطاقات السعودية أولًا من حيث الامتداد الآمن في أسماء النطاقات

كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي اليوم في كلمته خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمدينة الرياض لمدة يومين عن أن المملكة هي الأولى على مستوى دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الحركة التي تخدم الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات DNSSEC، بنسبة بلغت %96 من إجمالي الحركة في المملكة. 

وذلك بعد أن مكَّنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات في جميع شبكات المشغلين؛ بهدف الرفع من مستوى أمان ومتانة البنية التحتية للمجتمع الرقمي.

وأوضح الدكتور التميمي أن المملكة من خلال رؤيتها الطموحة وبرامجها الواعدة، تهدف إلى أن تكون ضمن أكبر 20 دولة رقمية رائدة عالميًا بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن المملكة قطعت شوطًا هامًا في سبيل تحقيق هذا الهدف، من خلال تخصيصها لـ 1110 ميجاهرتز لتقديم خدمات الاتصالات ووصولها للمرتبة الثانية في إجمالي النطاقات الترددية المخصصة بين مجموعة دول العشرين، مما أسهم في ارتفاع سرعات الإنترنت ووصول المملكة للمرتبة الـ 13 عالميًا في سرعات الإنترنت المتنقل بين دول العالم.

وأشار الدكتور التميمي إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تضع حماية القطاع من مخاطر الأمن السيبراني أولويةً لها، وتعمل بالتعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية المختصة لتنظيم عمليات الأمن السيبراني في القطاع، بما في ذلك تعزيز الصمود والقدرة على التعامل مع الأمن السيبراني والرفع من سرعة التعافي، بالإضافة قياس مستوى الأمن السيبراني في القطاع والعمل على رفع مستوى نضجه، وزيادة الوعي العام على مستوى جهات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وقادتها.

يذكر أن جلسات المنتدى تشهد مشاركة عالمية من مجموعة من المتحدثين البارزين، وحضورًا من أكثر من 100 مسؤول وخبير عالمي في الأمن السيبراني، ويتضمن برنامج المنتدى مناقشة لموضوعات شملت إعداد الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني، وأهمية الأمن السيبراني في مجالات الرعاية الصحية والخدمات المالية وغيرها من المجالات.

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