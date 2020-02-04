محدث.. الذهب يتهاوى 27 دولاراً عند التسوية مع مكاسب الأسهم

مباشر: عمق الذهب خسائره لنحو 27 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مكاسب العملة والأسهم الأمريكية وسط إجراءات الصين لمواجهة فيروس "كورونا".

وتراجع المعدن الأصفر مع تحسن شهية المخاطرة وسط مكاسب قوية للأسهم الأمريكية في خلال الجلسة حيث ربح "داو جونز" أكثر من 400 نقطة.

وتتواصل التطورات المتعلقة بالفيروس الصيني، حيث أودى بحياة 425 شخصاً حتى الآن مع تجاوز عدد المصابين 20 ألف شخص كما تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة خارج الصين.

ويأمل المستثمرون أن تساهم الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الصين في تقليل أثر فيروس "كورونا" على الاقتصاد.

وتعرض المعدن النفيس للضغط من قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعد أن سجلت الورقة الخضراء أمس أكبر مكاسبها اليومية منذ 2 يناير/كانون الثاني الجاري.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي مسجلة أكبر وتيرة زيادة في عام ونصف.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 1.7 بالمائة أو ما يوازي 26.90 دولار ليهبط إلى 1555.50 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لهذا العقد الاكثر نشاطاً منذ جلسة 16 يناير/كانون الثاني.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 1.6 بالمائة أو ما يعادل 24.77 دولار مسجلاً 1551.96 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 97.957.