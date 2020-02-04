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شركة أبحاث ترفع السعر المستهدف لسهم سدافكو إلى 164 ريال

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شركة أبحاث ترفع السعر المستهدف لسهم سدافكو إلى 164 ريال شركة أبحاث ترفع السعر المستهدف لسهم سدافكو إلى 164 ريال

 

الرياض ـ مباشر: رفعت شركة الراجحي المالية السعر المستهدف لسهم الشركة لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، إلى 164 ريال سعودي (145 ريال سابقاً).

وقالت الراجحي المالية، في مذكرة بحثية اليوم الثلاثاء، إن سدافكو ستتمكن من الحفاظ على موقعها الريادي في قطاع الحليب بالسعودية، فضلا عن تحسين حصتها السوقية من قطاع الآيس كريم، ما يؤدي إلى مستوى جيد من هوامش الربح الإجمالية.

وأضافت أن تراجع تقديراتها المستقبلية لسهم الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية حاليا.

وقدرت الراجحي السعر المستهدف لسهم سدافكو عند 164 ريال، بزيادة 13 بالمائة عن سعر السوق الحالي والبالغ 145 ريال، كما أبقت على توصيتها بزيادة الأوزان بالنسبة للسهم.  

كانت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية ارتفعت خلال الربع الثالث للفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، بنحو 26.95 بالمائة، ليصل إلى 68.06 مليون ريال، مقابل 53.6 مليون ريال للربع الثالث المنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2018.

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مباشر (اقتصاد)

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