ثروة "إيلون موسك" ترتفع 4.7 مليار دولار في 24 ساعة

مباشر: ارتفعت ثروة الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" بأكثر من 4.5 مليار دولار في يوم واحد، مع استمرار الصعود القياسي لسهم الشركة.

وبحسب بيانات مؤشر "بلومبرج للمليارديرات"، اليوم الثلاثاء، ارتفعت ثروة "إيلون موسك" بنحو 4.7 مليار دولار بالأمس، لتصل إلى 41 مليار دولار في المركز الـ22 بين أثرياء العالم.

وأضاف "موسك" الذي يمتلك حوالي 19 بالمائة من أسهم "تسلا" أكثر من 13 مليار دولار إلى صافي ثروته منذ بداية العام الجاري فقط.

وجاءت مكاسب "موسك" مع ارتفاع تجاوز 100 بالمائة لسهم "تسلا" منذ بداية العام الجاري.

ويمتلك "موسك" نحو 19 بالمائة من أسهم الشركة العاملة في قطاع تصنيع السيارات الكهربية.

وبعد أن أغلق سهم "تسلا" جلسة أمس على ارتفاع بنحو 20 بالمائة، واصل صعوده بنحو 18 بالمائة عند مستوى قياسي بلغ 921.67 دولار بحلول الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش.

وتستحوذ أكبر شركة أمريكية لتصنيع السيارات بقيمة سوقية 165 مليار دولار على توصيات بالشراء وتوقعات إيجابية بشأن السهم بعد نتائج الأعمال التي تفوقت على التقديرات في الربع الأخير من العام الماضي.