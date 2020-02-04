أخبار عاجلة

الشرطة تنشر فيديو لتحركات منفذ عملية الطعن في لندن قبل دقائق من ارتكاب الجريمة -
في مواجهة الجليد -
صراع سياسي بين ترامب والديمقراطيين -
"سيد مشاغب" يوحد ألتراس الزمالك والأهلي والترجي والوداد البيضاوي -
وصول فريقي الأهلي وبيراميدز لستاد الدفاع الجوي قبل المباراة -
سجال جزائري تونسي بسبب 150 مليون دولار -
بدلة فضاء "الشيطان الأعظم" تتحول إلى بدلة إيران الفضائية! -
اليوم - الرئيس السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج -
ما حقيقة انفصال رياض محرز عن زوجته ومواعدته ابنة لاعب سابق؟ -
ترامب بريء و"باق إلى الأبد"! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ثروة "إيلون موسك" ترتفع 4.7 مليار دولار في 24 ساعة

Google+ Print
ثروة "إيلون موسك" ترتفع 4.7 مليار دولار في 24 ساعة ثروة "إيلون موسك" ترتفع 4.7 مليار دولار في 24 ساعة

مباشر: ارتفعت ثروة الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" بأكثر من 4.5 مليار دولار في يوم واحد، مع استمرار الصعود القياسي لسهم الشركة.

وبحسب بيانات مؤشر "بلومبرج للمليارديرات"، اليوم الثلاثاء، ارتفعت ثروة "إيلون موسك" بنحو 4.7 مليار دولار بالأمس، لتصل إلى 41 مليار دولار في المركز الـ22 بين أثرياء العالم.

وأضاف "موسك" الذي  يمتلك حوالي 19 بالمائة من أسهم "تسلا" أكثر من 13 مليار دولار إلى صافي ثروته منذ بداية العام الجاري فقط.

وجاءت مكاسب "موسك" مع ارتفاع تجاوز 100 بالمائة لسهم "تسلا" منذ بداية العام الجاري.

ويمتلك "موسك" نحو 19 بالمائة من أسهم الشركة العاملة في قطاع تصنيع السيارات الكهربية.

وبعد أن أغلق سهم "تسلا" جلسة أمس على ارتفاع بنحو 20 بالمائة، واصل صعوده بنحو 18 بالمائة عند مستوى قياسي بلغ 921.67 دولار بحلول الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش.

وتستحوذ أكبر شركة أمريكية لتصنيع السيارات بقيمة سوقية 165 مليار دولار على توصيات بالشراء وتوقعات إيجابية بشأن السهم بعد نتائج الأعمال التي تفوقت على التقديرات في الربع الأخير من العام الماضي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
موديز تمنح صكوك بنك الرياض تصنيف A2 مع نظرة مستقرة

موديز تمنح صكوك بنك الرياض تصنيف A2 مع نظرة مستقرة

النقل السعودية" توقع عقداً مع "فيرجن هايبرلوب" لتطوير تكنولوجيا النقل

النقل السعودية" توقع عقداً مع "فيرجن هايبرلوب" لتطوير تكنولوجيا النقل

الملك سلمان يوجه مركز الإغاثة بتقديم مساعدات للصين لمواجهة "كورونا"

الملك سلمان يوجه مركز الإغاثة بتقديم مساعدات للصين لمواجهة "كورونا"

سهم "تويتر" يقفز 16% بعد إعلان نتائج الأعمال

سهم "تويتر" يقفز 16% بعد إعلان نتائج الأعمال