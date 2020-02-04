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أوبك تناقش أثر فيروس "كورونا" على سوق النفط

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أوبك تناقش أثر فيروس "كورونا" على سوق النفط أوبك تناقش أثر فيروس "كورونا" على سوق النفط

مباشر: تدرس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها إمكانية خفض إضافي لإنتاج الخام في اجتماعهم في فيينا، بسبب مخاوف تأثير فيروس "كورونا" على الطلب.

وتعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعًا لـ "اللجنة الفنية المشتركة" في فيينا اليوم وغدًا الأربعاء لتقييم مدى تأثر النفط بفيروس "كورونا".

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية لوكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء: "وفقاً لاحتياجات السوق وكيفية تأثره بفيروس كورونا، هل سيكون التخفيض ضروريًا؟ هذا يتم مناقشته عند تقديم التقارير الفنية".

وأضاف: "تناقش اللجان الفنية التوصيات التي سترفعها إلى وزرائها، ولن يتم الإعلان عن أي تخفيض إضافي للإنتاج إلا في اجتماع وزاري".

وذكر "جهاد" أن الأعضاء المجتمعين سيدرسون أيضًا تقديم اجتماع وزاري من مارس/آذار إلى فبراير/شباط الجاري .

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" للصحفيين اليوم : "لدينا اجتماع في مارس، لكن يمكننا عقده في وقت مبكر إذا لزم الأمر".

وتسبب فيروس كورونا في مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة 20 ألف آخرين في الصين منذ ظهوره في نهاية ديسمبر/كانون الأول، وانتشر أيضًا إلى أكثر من 20 دولة أخرى، وأدت هذه المخاوف إلى خسائر حوالي 20 بالمائة لأسعار النفط حتى الآن.

مباشر (اقتصاد)

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