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محدث.. الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر:  وسع الدولار الأمريكي مكاسبه مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع إعلان بيانات اقتصادية وهدوء المخاوف بشأن تفشي فيروس "كورونا" وتأثيرها على الأسواق العالمية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويأتي أداء الدولار وسط المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 425 شخصاً على الأقل حتى الآن، وإصابة ما يزيد عن 20 ألف آخرين.

فيما استفاد الدولار الأمريكي من خسائر الين والفرنك السويسري مع تحسن شهية المخاطرة وسط آمال أن تساهم إجراءات الصين في الحد من أثر "كورونا".

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1.1037 دولار، بينما ارتفع أمام العملة اليابانية بنسبة 0.7 بالمائة ليسجل 109.46 ين.

في حين انخفضت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1.3031 دولار، بينما ارتفعت أمام العملة السويسرية بنسبة 0.3 بالمائة لتسجل 0.9698 فرنك.

وفي نفس الوقت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 97.963.

.وكان مؤشر ارتفع الدولار ارتفع بنحو 0.44 بالمائة في تعاملات أمس الإثنين، مسجلاً أكبر وتيرة ارتفاع يومي في العام الحالي.

مباشر (اقتصاد)

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