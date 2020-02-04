وزير سعودي: التهديدات السيبرانية تتزايد بالمنطقة والمملكة الأكثر استهدافًا

الرياض - مباشر: أكد وزير التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية المكلف، بالمملكة العربية السعودية، أن التهديدات السيبرانية تتزايد بالمنطقة، موضحاً أن المملكة تعد الأكثر استهدافًا.

وصرح ماجد بن عبدالله القصبي، على هامش المنتدى الدولي للأمن السيبراني المنعقد في السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن التهديدات السيبرانية في المنطقة، تطلب عمل مضاعف لمكافحة التهديدات وتوطين التكنولوجيا والبنى التحتية، وفقاً للحساب الرسمي لموقع وزارة التجارة والاستثمار على "تويتر".

وألمح الوزير، بتطلع المملكة لعمل تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص لرفع الوعي بالأمن السيبراني لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تتأثر أكثر من غيرها بالهجمات السيبرانية، فضلاً عن السعي لتقديم خدمات وحلول تقنية آمنة لمقاومة تلك الهجمات.

وأضاف القصبي: "رؤية المملكة تعزز جهود التحول الرقمي، لذا اهتمت الدولة بحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني والبنى التحتية بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني".

وأشار القصبي، إلى أن المملكة أنشأت كيانات جديدة، ونفذت أكثر من 400 إصلاح لتعزيز بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وحققت المرتبة الأولى عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال في تقرير البنك الدولي الأخير.

وأشار القصبي، إلى أن التجارة الإلكترونية عالمياً تتغير بوتيرة متسارعة يجب مواكبتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وفعاليات كبرى مثل المنتدى الدولي للأمن السيبراني، والذي يعد فرصة حقيقية للنقاش والحوار وإيجاد حلول للتحديات القادمة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية، أمين الناصر، قد ذكر، بوقت سابق من اليوم، أنه يجب أن تكون شبكات ومصادر الطاقة قادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية.

وأضاف الناصر، خلال كلمة في المؤتمر الدولي الأول للأمن السيبراني، أن الصناعات الحرجة مثل الخدمات المصرفية والطيران والكهرباء والطاقة معرضة للتهديدات، ولذلك فإن تعزيز الأمن السيبراني ضروري جدا لها.

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