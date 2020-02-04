محدث.. ارتفاع قوي للأسهم الأوروبية بالختام مع تعافي الأسواق العالمية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1.5 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تحسن معنويات المستثمرين وتجاهل المخاوف المتعلقة بالمرحلة الانتقالية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وانتشار فيروس "كورونا".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" 20 ألف شخص مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 425 شخصاً حتى الآن مع إعلان حالة وفاة جديدة خارج الصين.

وشهدت الأسواق العالمية تعافياً ملحوظاً في المعنويات حيث ارتفعت الأسهم الأمريكية بوتيرة كبيرة خلال الجلسة، بعد انخفاضات حادة على خلفية مخاوف تفشي الفيروس الصيني.

وبالعودة إلى أوروبا، يركز السوق في أوروبا على محادثات التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث حدد الجانبان مواقفهما بشأن التفاوض حول العلاقة المستقبلية.

وينظر المستثمرون باهتمام كذلك إلى موسم نتائج أعمال الشركات، حيث أعلنت شركة "بي.بي" أرباحاً أفضل من المتوقع في مجمل العام الماضي، فيما استقال رئيس شركة "آي.تي" البريطانية بعد عام من التحديات وتسجيل خسائر في العام المالي 2019 قبل خصم الضرائب.

ومن ناحية الأرقام الاقتصادية، انكمش نشاط البناء في المملكة المتحدة بأقل وتيرة في 8 أشهر، فيما استقرت أسعار المنتجين في منطقة اليورو بعكس المتوقع خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.6 بالمائة ليصل إلى 418.4 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 1.5 بالمائة إلى 7439.8 نقطة.

وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.8 بالمائة مسجلاً مستوى 5935.05 نقطة، كما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة مماثلة ليسجل 13281.4 نقطة.

وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 1.1043 دولار.