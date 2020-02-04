السعودية تحدد آخر موعد لتصحيح أوضاع مزاولي أنشطة الصناعات العسكرية

الرياض - مباشر: ذكرت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، أن أخر موعد لتصحيح أوضاع الجهات المرخص لها مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية سبتمبر/ أيول المقبل.

وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، فتح باب استقبال طلبات تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية.

وحثت الهيئة، الجهات الراغبة في مزاولة إحدى أنشطة الصناعات العسكرية، إصدار الترخيص المناسب، وذلك بالتقديم عبر بوابة التراخيص على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للصناعات العسكرية "licensing.gami.gov.sa".

وشددت الهيئة، على الجهات القائمة العامةِ منها والخاصة ضرورة حصول على الترخيص المناسب لضمان سير عملها واستمرار عملياتها، مؤكدة أن آخر موعد لتصحيح الأوضاع سيكون 9 من سبتمبر/أيلول 2020.

وأكدت الهيئة، أنّ صدور الترخيص يتطلب استيفاء المتطلبات المحددة في اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، وتعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق الصادرة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.

يشار، إلى أن الهيئة السعودية قد طورت مؤخراً آلية إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، والتي حدد بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية وهي (تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية).

وجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وتطويره ومراقبة أدائه، عبر وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص.

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