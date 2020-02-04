محلل: نمو اقتصاد الصين قد يتباطأ لـ2% بسبب كورونا

مباشر: توقع محلل اقتصادي تباطؤ نمو اقتصاد الصين أدنى 2 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، مع تفاقم أزمة فيروس "كورونا".

وأعلنت الصين اليوم ارتفاع عدد المصابين بالفيروس المميت إلى أكثر من 20 ألف شخص مع وفاة 425 حالة.

وقالت "فريا بيمش" كبيرة الاقتصاديين في "بانثيون ماكرو إكونوميكس" في تعليقات مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد الصين قد يواجه انكماشاً على أساس فصلي خلال الربع الأول من العام الجاري مع إغلاق العديد من الشركات والمصانع بسبب "كورونا".

وأثار الانتشار السريع للفيروس القلق بشأن التداعيات المحتملة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث بدأت الشركات تشعر بالتأثير الناجم عن انخفاض الطلب.

ونما اقتصاد الصين بنحو 6.1 بالمائة خلال العام الماضي تماشياً مع التوقعات، لكنها أبطأ وتيرة نمو في 3 عقود.

وأضافت "بيمش": "إننا نتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.8 بالمائة على أساس سنوي وربما تتراجع هذه الأرقام إلى نمو سنوي ربما يقل عن 2 بالمائة".