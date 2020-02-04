سهم تسلا يواصل مكاسبه القياسية ويتجاوز 900 دولاراً لأول مرة

مباشر: ارتفع سعر سهم شركة " تسلا" بأكثر من 15 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد أعلى 900 دولاراً لأول مرة.

ويواصل سهم الشركة العاملة في قطاع تصنيع السيارات الكهربية مكاسبه الحادة حيث ارتفع بأكثر من 100 بالمائة منذ بداية العام الحالي، بدعم نتائج الأعمال القوية والتوقعات الإيجابية للشركة.

وأعلنت الشركة الأمريكية الأسبوع الماضي تحقيق أرباح وإيرادات بأكثر من توقعات المحللين في الربع الرابع من العام الماضي مع وصول معدلات تسليم السيارات إلى مستوى قياسي.

وتوقع الملياردير "رون بارون" المساهم في تسلا أن إيرادات الشركة سوف تتخطى تريليون دولار في عقد من الزمان.

وبحلول الساعة 3:14 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم شركة "تسلا" بنحو 15.4 بالمائة ليصعد إلى مستوى 900.10 دولار، بعد أن سجل 940.1 دولار وهو أعلى مستوى بتاريخه في وقت سابق من تعاملات اليوم.