طلبيات المصانع الأمريكية ترتفع بأكثر من التوقعات خلال ديسمبر

مباشر: ارتفعت طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال ديسمبر/كانون الأول.

وأعلن معهد الإحصاءات الأمريكي في بيانات صادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع طلبات المصانع في الولايات المتحدة بنسبة 1.8 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع هبوط 1.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى ارتفاع طلبيات المصانع الأمريكية بنحو 0.7 بالمائة خلال نفس الفترة.

وأظهرت البيانات صعود الشحنات للشهر الثالث على التوالي بنحو 0.5 بالمائة، كما ارتفعت المخزونات بنفس النسبة خلال ديسمبر/كانون الأول.

فيما استقر معدل المخزونات إلى الشحنات عند 1.40 مرة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة مع الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.912.