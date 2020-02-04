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هيئة المنافسة السعودية تُقر استحواذ الوطنية للتعليم على شركتين

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هيئة المنافسة السعودية تُقر استحواذ الوطنية للتعليم على شركتين هيئة المنافسة السعودية تُقر استحواذ الوطنية للتعليم على شركتين

الرياض- مباشر: قررت الهيئة العامة للمنافسة ، عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة الخوارزمي التعليمية.

وبحسب تغريدات للهيئة، بصفحتها بموقع التواصل- تويتر، قررت أيضا عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين الشركة الوطنية للتربية والتعليم وشركة مدارس الغد الأهلية المحدودة.

أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن توقيع الاتفاقية النهائية لشراء كامل حصص الشركاء في شركة مدارس الغد الأهلية (شركة ذات مسؤولية محدودة)، مقابل 36.7 مليون ريال نقدا.

وأعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، حينئذ أيضا، عن إبرام اتفاقية، لشراء كامل حصص الملاك بشركة الخوارزمي التعليمية، مقابل 30 مليون ريال.

والتركز الاقتصادي هو كل عمل ينشأ عنه نقل جزئي أو كلي لملكية أو حقوق انتفاع من ممتلكات، أو حقوق، أو أسهم، أو التزامات منشأة إلى أخرى. وينقسم التركز الاقتصادي إلى قسمين:

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