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الأردن : تعليمات لحماية الركاب المسافرين وتعويضهم عن تأخير الرحلات الجوية

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جى بي سي نيوز :- صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات لحماية الركاب والمسافرين عند تعاقدهم مع الناقلين الجويين.

وألزمت التعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم الطيران المدني، الناقليم الجويين بنشر آلية خاصة لتلقي الشكاوى والبت بها.

كما ألزمت الناقل الجوي في حال تأخير الرحلات بتقديم العناية للراكب  (المسافر) من مرطبات ووجبات وتأمين الإقامة له حتى توفير رحلة بديلة مغادرة، بالإضافة إلى المواصلات بين المطار ومكان الإقامة ووسائل الاتصال والتواصل المجانية.

وحددت التعليمات مزايا عدة للمسافرين في حال تأخر رحلات الطيران منها تعويض الراكب إذا تمّ نقله دون ارادته إلى درجة أقل من درجة الحجز وقت شراء التذكرة وذلك بتعويضه بالفرق بين سعر التذكرة وسعر الأخرى المنقول اليها أو بنصف سعر تذكرة الراكب دون احتساب الضرائب.

وتالياً نص التعليمات كما نشرت بالجريدة الرسمية:  









جي بي سي نيوز

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