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خطوات بسيطة للحصول على آبل ميوزك في هاتف أندرويد

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خطوات بسيطة للحصول على آبل ميوزك في هاتف أندرويد خطوات بسيطة للحصول على آبل ميوزك في هاتف أندرويد

سيكون من المنطقي إذا كنت تعتقد أن آبل ميوزك Apple Music متاح فقط على أجهزة آبل، لكن الآن يتوفر تطبيق آبل ميوزك المتميز من آبل لمستخدمي أندرويد أيضًا.

ولحسن الحظ ، فإن تنزيل Apple Music على هاتف أندرويد أو الجهاز اللوحي يجب ألا يستغرق سوى دقيقة واحدة طالما أن الجهاز يعمل بنظام Android 5.0 Lollipop أو إصدار أحدث. 

كيفية الحصول على آبل ميوزك في جهاز أندرويد الخاص بك

  • افتح متجر جوجل بلاي وابحث عن التطبيق.
  • بمجرد وصولك إلى صفحة التطبيق، انقر فوق تثبيت وانتظر لتنزيله.
  • افتح التطبيق بمجرد الانتهاء من التنزيل بالنقر على أيقونة التطبيق.
  • قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل وكلمة مرور، أو قم بإنشاء حساب جديد.
  • افتح التطبيق لبدء الإصدار التجريبي المجاني لمدة تستمر ثلاثة أشهر.
  • حدد نوع الاشتراك الذي تفضله في آبل ميوزك حيث ستجد أربع خطط محتملة:
  1. اشتراك فردي مقابل 9.99 دولار شهريًا.
  2. اشتراك فردي يستمر لمدة عام مقابل 99.00 دولار.
  3. خطة عائلية تمنحك ستة حسابات مقابل 14.99 دولارًا شهريًا.
  4. اشتراك الطالب الذي يكلف 4.99 دولار في الشهر، حيث ستحتاج إلى التحقق من انتسابك إلى إحدى الكليات أو الجامعات إذا حددت هذا الخيار.

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  • قم بتسجيل الدخول، وأدخل رمز التحقق الذي تم إرساله إليك إذا طلب منك ذلك.
  • أدخل طريقة الدفع والتفضيلات.
  • وافق على الشروط والأحكام، وابدأ بالاستمتاع بتطبيق آبل ميوزك على أندرويد.

يمنحك التطبيق وصولًا غير محدود إلى ملايين الأغاني ومكتبة Apple Music بأكملها، وجميعها خالية من الإعلانات ومتاحة مباشرة من جهاز أندرويد أو آيفون أو آيباد أو ماك.

كما يوفر تطبيق آبل ميوزك مزايا عديدة منها الاستماع إلى محطات البث الإذاعي من جميع أنحاء العالم، ومشاهدة المحتوى الحصري مثل الأفلام الوثائقية عن الفنانين المفضلين لديك وأفلام الحفلات الموسيقية والبرامج التلفزيونية الأصلية، كما يمكنك إنشاء قوائم التشغيل الخاصة بك والحصول على مزيج مخصص وتوصيات يومية بناءً على الموسيقى التي تحبها بالفعل، بالإضافة إلى ذلك يمكنك الاستمتاع بأكثر من 60 مليون أغنية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المزايا تختلف حسب البلد والمنطقة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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