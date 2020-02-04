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سهم "ألفابت" يتراجع 3% بعد نتائج أعمال مخيبة للتوقعات

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سهم "ألفابت" يتراجع 3% بعد نتائج أعمال مخيبة للتوقعات سهم "ألفابت" يتراجع 3% بعد نتائج أعمال مخيبة للتوقعات

مباشر: تراجع سهم شركة "ألفابت" بأكثر من 3 بالمائة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن فشلت إيرادات الشركة في الوفاء بالتوقعات.

وجاء انخفاض سهم الشركة المالكة لمحرك "جوجل" بعد اعلان نتائج اعمالها أمس الإثنين، رغم ارتفاع أرباح الشركة بنحو 20 بالمائة خلال الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الماضي لتتفوق على التقديرات.

ولكن أظهرت نتائج الأعمال ارتفاع إيرادات "ألفابت" خلال الربع الرابع من عام 2019 بوتيرة دون توقعات المحللين.

كما يتواصل التباطؤ في نمو إيرادات "ألفابت"، ما يثير القلق بشأن مستقبل أداء الشركة العاملة في قطاع التكنولوجيا.

وبحلول الساعة 2:44 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر سهم شركة "ألفابت" بنحو 3.3 بالمائة ليهبط إلى مستوى 1433.85 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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