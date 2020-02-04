محدث.. أسعار الذهب تُعمق خسائرها عالمياً لأكثر من 20 دولاراً

مباشر: عمق الذهب خسائره لأكثر من 20 دولاراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مكاسب العملة والأسهم الأمريكية وسط إجراءات الصين لمواجهة فيروس "كورونا".

وتراجع المعدن الأصفر مع مكاسب قوية للأسهم الأمريكية في مستهل الجلسة حيث ربح "داو جونز" نحو 400 نقطة.

وتتواصل التطورات المتعلقة بالفيروس الصيني، حيث أودى بحياة 425 شخصاً حتى الآن مع تجاوز عدد المصابين 20 ألف شخص كما تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة خارج الصين.

ويأمل المستثمرون أن تساهم الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الصين من ضخ سيولة أو غير ذلك في تقليل أثر فيروس "كورونا" على الاقتصاد.

وتعرض المعدن النفيس للضغط من قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعد أن سجلت الورقة الخضراء أمس أكبر مكاسبها اليومية منذ 2 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبحلول الساعة 2:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 1.3 بالمائة أو ما يوازي 20.60 دولار ليهبط إلى 1561.80 دولار للأوقية.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 1.2 بالمائة أو ما يعادل 19.10 ولار مسجلاً 1557.63 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 97.941.