أخبار عاجلة

سجال جزائري تونسي بسبب 150 مليون دولار -
بدلة فضاء "الشيطان الأعظم" تتحول إلى بدلة إيران الفضائية! -
اليوم - الرئيس السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج -
ما حقيقة انفصال رياض محرز عن زوجته ومواعدته ابنة لاعب سابق؟ -
ترامب بريء و"باق إلى الأبد"! -
لعلهم يفقهون - مجلس التفسير يوضح حركات المد في قوله تعالى " ألم " في سورة آل عمران -
تعرف على بيان شركة بريزنتيشن حول حقوق البث التليفزيوني لنادي بيراميدز -
"ريمديسيفير".. أول عقار لعلاج كورونا في مرحلة التجارب -
الأمن السيبراني محور أساسي لتسارع نمو الاقتصاد السعودي الرقمي -
هبوط مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأكثر من التوقعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. أسعار الذهب تُعمق خسائرها عالمياً لأكثر من 20 دولاراً

Google+ Print
محدث.. أسعار الذهب تُعمق خسائرها عالمياً لأكثر من 20 دولاراً محدث.. أسعار الذهب تُعمق خسائرها عالمياً لأكثر من 20 دولاراً

مباشر: عمق الذهب خسائره لأكثر من 20 دولاراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مكاسب العملة والأسهم الأمريكية وسط إجراءات الصين لمواجهة فيروس "كورونا".

وتراجع المعدن الأصفر مع مكاسب قوية للأسهم الأمريكية في مستهل الجلسة حيث ربح "داو جونز" نحو 400 نقطة.

وتتواصل التطورات المتعلقة بالفيروس الصيني، حيث أودى بحياة 425 شخصاً حتى الآن مع تجاوز عدد المصابين 20 ألف شخص كما تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة خارج الصين.

ويأمل المستثمرون أن تساهم الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الصين من ضخ سيولة أو غير ذلك في تقليل أثر فيروس "كورونا" على الاقتصاد.

وتعرض المعدن النفيس للضغط من قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعد أن سجلت الورقة الخضراء أمس أكبر مكاسبها اليومية منذ 2 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبحلول الساعة 2:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 1.3 بالمائة أو ما يوازي 20.60 دولار ليهبط إلى 1561.80 دولار للأوقية.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 1.2 بالمائة أو ما يعادل 19.10 ولار مسجلاً 1557.63 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 97.941.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أرباح توتال تتجاوز التوقعات رغم هبوط أسعار النفط

أرباح توتال تتجاوز التوقعات رغم هبوط أسعار النفط

الأخبار - وزارة المالية اللبنانية تطالب البنوك بخفض أسعار الفائدة

الأخبار - وزارة المالية اللبنانية تطالب البنوك بخفض أسعار الفائدة

لاجارد: الفائدة السالبة ليست وراء ارتفاع أسعار المنازل ومعاناة البنوك

لاجارد: الفائدة السالبة ليست وراء ارتفاع أسعار المنازل ومعاناة البنوك

استقرار أسعار الذهب عالمياً مع تطورات إيجابية بشأن التجارة والاقتصاد

استقرار أسعار الذهب عالمياً مع تطورات إيجابية بشأن التجارة والاقتصاد