"داو جونز" يواصل التعافي ويرتفع 380 نقطة في المستهل

مباشر: شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً قوياً في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث صعد "داو جونز" بأكثر من 380 نقطة مع ترقب تطورات "كورونا".

وتواصل "وول ستريت" تعافيها للجلسة الثانية على التوالي بعد الموجة البيعية التي ضربتها في الأسبوع الماضي مع مخاوف فيروس "كورونا".

وكشفت الصين اليوم عن ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 400 نقطة، وتزايد المصابين لنحو 20.4 ألف.

وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب البورصة الأمريكية مع ارتفاع أسهم "آبل" و "نيفيديا" و"ميكرون" بأكثر من 2 بالمائة.

كما واصل سهم "تسلا" مكاسب الحادة مع ارتفاع بنحو 13 بالمائة في المستهل ليصل لمستوى قياسي جديد.

فيما أعلنت شركة "ألفابت" زيادة 20 بالمائة في الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي، لكن فشل الإيرادات في الوفاء بالتقديرات دفع السهم لخسائر 3 بالمائة في المستهل.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.4 بالمائة إلى 28786.9 نقطة رابحاً 387 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 3285.4 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 1.4 بالمائة مسجلاً9402 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة غلى 97.912.