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"تسلا" تبحث عن موظفين للذكاء الاصطناعي.. والشهادة الجامعية ليست شرطاً

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 مباشر: قال "إيلون موسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إنه بحاجة لتوظيف فريق للذكاء الاصطناعي لشركته، مشيراً إلى أنه لا ضرورة لتكون بحوذتهم شهادة جامعية.

وصرح "موسك" خلال تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر، يوم الأحد الماضي، أن العمل في قسم الذكاء الاصطناعي في تسلا لا يتطلب درجة تعليمية معينة.

وتابع: "العمل لا يشترط الحصول على شهادة دكتوراة، لا يهم حتى لو كنت تخرجت من المدرسة الثانوية أم لا".

وبدلاً من ذلك، يبحث "موسك" عن أولئك الذين لديهم فهم عميق للذكاء الاصطناعي، وبينما لا تعتبر الخلفية التعليمية أمراً هاماً، فإنه يجب على جميع المرشحين اجتياز اختبار صياغة لرموز تشفير.

وتحتاج "تسلا" إلى الذكاء الاصطناعي للعمل على طموحاتها الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة.

وكانت "تسلا" قد افتتحت مصنعاً جديداً في الصين، كما تستعد لبدء تأسيس مصنع أخر في أوروبا مع السعي لتوسيع تواجدها بعيداً عن الولايات المتحدة.

وعند إغلاق جلسة أمس الإثنين، ارتفع سهم شركة "تسلا" بنحو 19.9 بالمائة ليصعد إلى 780.00 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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