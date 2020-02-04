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الجوازات السعودية تدعو القادمين للإفصاح عن تواجدهم في الصين

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الجوازات السعودية تدعو القادمين للإفصاح عن تواجدهم في الصين الجوازات السعودية تدعو القادمين للإفصاح عن تواجدهم في الصين

الرياض – مباشر: دعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى ضرورة الإفصاح أمام موظفي الجوازات عن تواجدهم في جمهورية الصين الشعبية خلال 15 يوماً قبل وصولهم.

وأكدت الجوازات، وفقا لوكالة الأنباء "واس"، على أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

ولفتت، إلى أن التعليمات ملزمة لجميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية.

ويشبه فيروس "كورونا" الالتهاب الرئوي، تم اكتشافه لأول مرة في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي في مدينة "ووهان" الصينية التي تعد عاصمة مقاطعة هوبي.

ومنذ ذلك الحين انتشر الفيروس خارج "ووهان"، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، إلى مدن رئيسية أخرى مثل بكين وشانغهاي وماكاو وهونج كونج.

وصعد عدد حالات الوفاة والمصابين من الفيروس مرة أخرى صباح اليوم داخل الصين، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 425 شخصاً وإصابة 20438 شخص.

وأكدت وزارة الصحة السعودية عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة.

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