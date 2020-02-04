يربط السعودية والبحرين..جسر الملك فهد يسجل أعلى معدل عبور شهري

الرياض – مباشر: سجل جسر الملك فهد الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أعلى معدل عبور شهري للمسافرين خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2020.

وكشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عن عبور أكثر من 3.09 مليون مسافر للجسر خلال الشهر الماضي، محققا أعلى رقم لعبور المسافرين خلال شهر واحد، ليتخطى أعلى إحصائية سابقة تم تسجيلها في شهر أغسطس/ آب 2019، عندما بلغ إجمالي المسافرين للجسر 2.92 مليون مسافرا.

وأشارت مؤسسة جسر الملك فهد، إلى أن الأرقام المسجلة في شهر يناير/ كانون الثاني 2020 ارتفعت بنحو 22.2 بالمائة عن أعداد المسافرين في الشهر المماثل من العام الماضي، والبالغة خلاله 2.53 مليون مسافرا.

وبلغ معدل زمن العبور في أوقات الذروة إلى السعودية والبحرين 23 دقيقة، وفقا لإحصاءات الجوازات السعودية.

ترشيحات:

العمل السعودية تتيح إعارة العاملين بين منشآت قطاع التغذية

إعفاء 5 جنسيات بالسعودية من المخالفات والرسوم مقابل الترحيل

وزير العدل السعودي يكشف تفاصيل جديدة للصكوك الملغاة المتعلقة بفساد

تصل لمليون ريال..تفاصيل لائحة مكافآت المبلغين عن مخالفات الزكاة بالسعودية

وزير العدل السعودي يطمئن الدائنين بعد قرار إلغاء إيقاف الخدمات

الوزراء السعودي يسمح بنقل كفالة عمالة ذوي الإعاقة

8 قرارات للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

تنفيذ أول عملية تخصيص لمنشأة صحية حكومية بالسعودية

السعودية..أكثر من 2.28 مليون أسرة تملكت منازلها حتى منتصف 2019

رئيس أرامكو السعودية: يجب تعزيز شبكات الطاقة لمواجهة التهديدات السيبرانية

"هدف": 2600 موظفة سعودية يستفدن من دعم حضانة الأطفال

أمير الرياض: توجيهات لولي العهد بإطلاق مبادرتين لخدمة الأمن السيبراني

"موانئ" تمدد فترة استقبال عروض منطقة الخُمرة اللوجستية بالسعودية