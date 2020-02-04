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يربط السعودية والبحرين..جسر الملك فهد يسجل أعلى معدل عبور شهري

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الرياض – مباشر: سجل جسر الملك فهد الرابط بين المملكة العربية ومملكة البحرين أعلى معدل عبور شهري للمسافرين خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2020.

وكشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عن عبور أكثر من 3.09 مليون مسافر للجسر خلال الشهر الماضي، محققا أعلى رقم لعبور المسافرين خلال شهر واحد، ليتخطى أعلى إحصائية سابقة تم تسجيلها في شهر أغسطس/ آب 2019، عندما بلغ إجمالي المسافرين للجسر 2.92 مليون مسافرا.

وأشارت مؤسسة جسر الملك فهد، إلى أن الأرقام المسجلة في شهر يناير/ كانون الثاني 2020 ارتفعت بنحو 22.2 بالمائة عن أعداد المسافرين في الشهر المماثل من العام الماضي، والبالغة خلاله 2.53 مليون مسافرا.

وبلغ معدل زمن العبور في أوقات الذروة إلى السعودية والبحرين 23 دقيقة، وفقا لإحصاءات الجوازات السعودية.

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