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أسعار النحاس تتراجع 12% في أسبوعين مع مخاوف "كورونا"

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أسعار النحاس تتراجع 12% في أسبوعين مع مخاوف "كورونا" أسعار النحاس تتراجع 12% في أسبوعين مع مخاوف "كورونا"

مباشر: ارتفعت النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد خسائر حادة تجاوزت 12 بالمائة في أسبوعين مع انتشار فيروس كورونا.

وأدى الفيروس القاتل الذي أثار مخاوف كبيرة في الأسواق العالمية إلى إغلاق الصين لأكثر من نصف مناطق الصناعات التحويلية في البلاد.

وفي نهاية جلسة أمس، سجل المعدن الهبوط الثالث عشر على التوالي في بورصة نيويورك ليصل أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

ولكن بحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن النحاس تسليم مارس/آذار بنسبة 1.8 بالمائة إلى 2.552 دولار للرطل.

وتعتبر الصين أكبر مستهلك في العالم للنحاس الذي يعتبر مقياس لقوة الاقتصاد العالمي مع حقيقة أنه يُستخدم في صناعات عدة من الإلكترونيات إلى البناء.

وفي بورصة شنغهاي، تراجعت أسعار النحاس بالأمس لأدنى مستوى في 3 سنوات في أول جلسة بعد العودة من عطلة السنة القمرية الجديدة.

مباشر (اقتصاد)

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