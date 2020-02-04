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رئيس "أنجلو أمريكان" بٌبدي اندهاشه من المكاسب الحادة للبلاديوم

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رئيس "أنجلو أمريكان" بٌبدي اندهاشه من المكاسب الحادة للبلاديوم رئيس "أنجلو أمريكان" بٌبدي اندهاشه من المكاسب الحادة للبلاديوم

مباشر: أبدى الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو أمريكان" اندهاشه من مرحلة السوق الصاعد التي يعيشها البلاديوم في الوقت الحالي.

وقال "مارك كاتيفاني" الرئيس التنفيذي لأحد أكبر المنتجين للمعدن في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الثلاثاء، إنه لم يكن يتوقع الأداء القوي للبلاديوم الذي ارتفع 75 بالمائة في العام الماضي ليتداول حول 2400 دولاراً للأوقية.

وأضاف "كاتيفاني": "أنا مندهش من ارتفاع الأسعار لهذه الدرجة وأعتقد أن السبب هو استبدال البلاتينوم بالبلاديوم من قبل صناع السيارات"، مشيراً إلى أن ذلك سوف يستمر في الحدوث مع مرور الوقت.

وفي مارس/آذار 2018 ، قال "كوتيفاني" إن الارتفاع السريع في سعر المعدن قد خلق "فقاعة" ولكن من المرجح أن تظل قيمته مرتفعة لبعض الوقت. 

وشهدت الفترة الماضية تداول البلاديوم عند حوالي 1350 دولار للأوقية، ثم ارتفع السعر لاحقًا إلى 2555 دولار قبل أن يتراجع إلى حوالي 2400 دولاراً للأوقية.

ويستخدم البلاديوم كمحفز للحد من العوادم الناتجة عن السيارات التي تعمل بالبنزين حجيث ازداد الطلب على المعدن بسبب تشديد معايير الانبعاثات في صناعة السيارات، وخاصة في الصين ، والتي تتطلب استخدام المزيد منها في محفزات السيارات.

وبحلول الساعة 1:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوي للبلاديوم بنحو 3.6 بالمائة إلى 2409.23 دولار للأوقية.

مباشر (اقتصاد)

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