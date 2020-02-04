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هيئة السوق السعودية توافق على تخفيض رأسمال "عذيب للاتصالات"

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هيئة السوق السعودية توافق على تخفيض رأسمال "عذيب للاتصالات" هيئة السوق السعودية توافق على تخفيض رأسمال "عذيب للاتصالات"

الرياض ـ مباشر: وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)، بتخفيض رأسمالها، لإطفاء خسائر متراكمة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه وافقت على تخفيض رأس المال الشركة من 350.53 مليون ريال، إلى 228.53 مليون ريال.

وأشارت إلى أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

كما نوهت إلى أن الشركة سوف تنشر تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة، قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف.

وبينت الهيئة أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طلب الشركة بتخفيض رأس المال على أنها مصادقة على جدوى التخفيض، حيث إن قرار الهيئة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 34.8 بالمائة، لإطفاء 122 مليون ريال من الخسائر المتراكمة.

وبلغت خسائر الشركة المتراكمة 190.78 مليون ريال، تمثل 54.43 في المئة من رأسمالها البالغ 350.53 مليون ريال.

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