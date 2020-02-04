هيئة السوق المالية السعودية توافق على طرح صندوق "فالكم للذهب"

الرياض – مباشر: وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة فالكم للخدمات المالية؛ بطرح وحدات صندوق "فالكم للذهب" طرحاً عاماً.

وقالت هيئة السوق المالية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأضافت الهيئة، في بيانها، أنه يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

ولفتت هيئة السوق، إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، مبينة أن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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