وزير الثقافة السعودي يوقع 4 اتفاقيات لتأسيس مقرات بالمدينة الإعلامية

الرياض - مباشر: وقع وزير الثقافة السعودي رئيس مجلس إدارة مشروع المدينة الإعلامية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم الثلاثاء، 4 اتفاقيات ومذكرة تفاهم في المجالات الثقافية والإعلامية والتقنية في مشروع "المدينة الإعلامية".

وقال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بحسب بيان، إن المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع كبيرة تحظى برعاية القيادة الرشيدة للاستفادة من الإمكانات السعودية.

وأوضح أن المشروع لا يمكن حصره في قطاع بعينه؛ بل "ذهبنا إلى فضاءات لا محدودة في كل قطاعات المستقبل والمعرفة والتقنية والإعلام والثقافة".

وبحسب البيان وقع صندوق EWTP Arabia الاستثماري لشركة "عليكلاود" التابعة لمجموعة علي بابا الصينية، مذكرة تفاهم مع مشروع "المدينة الإعلامية"، لتأسيس مقر إقليمي فيها.

ووقعت مجموعة MBC الإعلامية، وشبكة "العربية والحدث التلفزيونية"، بالإضافة إلى المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ، اتفاقيات مع مشروع "المدينة الإعلامية"، لإنشاء مقار جديدة لها في نطاق المشروع.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع في الناتج المحلي، ويخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، حيث يتسع لأكثر من 1000 منشأة في التخصصات الإبداعية في التقنية والثقافة والإعلام.

كان وزير الثقافة السعودي، أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن إطلاق مدينة إعلامية جديدة.

ويستهدف المشروع شبكات وسائل الإعلام في المنطقة، وكبريات منصات التجارة الإلكترونية، وتقنيات الأقمار الصناعية، والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، والمشاريع الإنتاجية الواعدة والهيئات الوطنية المتخصصة في قطاع الثقافة والإعلام والتقنية والابتكار والمعرفة، وتعطي الفرصة لتطوير وتعزيز فرص النمو للشركات الواعدة الصغيرة والمتوسطة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في الناتج المحلي، ويوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة، ويتسع لأكثر من ألف منشأة.

ويشمل مشروع "المدينة الإعلامية"، الذي يقع في حي السفارات- بالرياض، قطاعات في الثقافة والإعلام والتقنية، التي تؤثر بشكل مباشر على الصناعة الإبداعية المستقبلية؛ كالنشر والبودكاست والأفلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلان الرقمي والتعليم الرقمي والواقع المعزّز وتطوير المحتوى، والتصوير والتصميم والأزياء والصحف والمجلات والإذاعات والمحطات التلفزيونية، وغيرها.

ويقدم المشروع خدمات متنوعة لتغطية احتياجات قطاعات الثقافة والإعلام والتقنية، كـالاستديوهات، وخدمات تمكين الثقافة، والمكاتب، والمناطق السكنية والتجارية، والضيافة، وحاضنات أعمال.

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