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"بي.بي": كورونا قد يخفض نمو الطلب على النفط 40%

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"بي.بي": كورونا قد يخفض نمو الطلب على النفط 40% "بي.بي": كورونا قد يخفض نمو الطلب على النفط 40%

مباشر: قالت شركة "بي.بي" إن انتشار فيروس الصين الجديد "كورونا" يمكنه أن يخفض نمو الطلب على النفط بنحو 40 بالمائة.

وصرح "برايان جيلفاري" المدير المالي للشركة البريطانية العاملة في قطاع الطاقة، اليوم الثلاثاء، أن تفشي فيروس كورونا المميت يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نمو الطلب العالمي، ما يضع ضغوطاً على المنتجين لفرض مزيد من القيود على الإمداد للحفاظ على الأسعار.

ويرى "جيلفاري" أن الطلب على النفط المهدد هذا العام يتراوح بين 300 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً، وهو ما يعتبر جزء كبير من النمو المتوقع على طلب النفط العالمي عند 1.2 مليون برميل يومياً.

وتعتبر الصين مستهلكاً رئيسياً للنفط، ما يثير مخاوف القطاع من أن إغلاق المدن وإلغاء الرحلات الجوية داخل وخارج البلاد قد يؤثر على استهلاك الخام بشكل كبير.

وشهد خام برنت القياسي هبوطاً بأكثر من 20 بالمائة في الأسابيع الأخيرة، وسط قلق متزايد من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتبعية تراجع الطلب على النفط.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن منظمة أوبك تدرس مدى الحاجة لتعميق مستويات خفض إنتاج النفط خلال الفترة المقبلة.

وتعافت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعد موجة بيعية حادة بالأمس دفعت الخام إلى أدنى مستوى فيما يزيد عن عام.

مباشر (اقتصاد)

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