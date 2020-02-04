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"كيمانول" تعيد تشغيل مصنعين بعد انتهاء الصيانة الدورية

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"كيمانول" تعيد تشغيل مصنعين بعد انتهاء الصيانة الدورية "كيمانول" تعيد تشغيل مصنعين بعد انتهاء الصيانة الدورية

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، عن انتهاء أعمال الصيانة الدورية لمصنعي الميثانول وثنائي ميثيل الفورماميد.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"مباشر"، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعادة تشغيل المصنعين اعتباراً من اليوم الثلاثاء، 4 فبراير/ شباط 2020م.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذه الصيانة أثر إيجابي على كفاءة وأداء المصنعين خلال الفترة القادمة.

كما بينت أن الأثر المالي للتوقف سيظهر بالنتائج المالية للربع الأول من عام 2020م.

وأعلنت الشركة، في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن اعتزامها إيقاف مجدول لمصنعي الميثانول وثنائي ميثيل الفورماميد، لمدة 23 يوماً لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية.

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