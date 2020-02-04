السوق السعودي يرتفع 25.7 نقطة بعد تراجعه بالجلستين الماضيتين

الرياض- مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، الثلاثاء، على ارتفاع، بعد تراجع دام جلستين، وسط انخفاض في التداولات مقارنة بجلسة أمس الاثنين.

وارتفع المؤشر العام- تاسي بنسبة 0.32 بالمائة إلى مستوى 8138.40 نقطة ليربح نحو25.71 نقطة.

وشهدت التداولات اليوم تراجعاً بالمقارنة بجلسة الاثنين على كافة الأصعدة، وجرى التداول على 148.54 مليون سهم مقابل 151.23 مليون سهم، وبقيمة 3.57 مليار ريال، مقارنة ب،3.863 مليار ريال.

وارتفع أداء 114 سهماً على رأسهم الفخارية بنسبة 5.96 بالمائة، وتلاه سهم ساب للتكافل بنسبة 4.62 بالمائة، إضافة إلى صناعة الورق بنسبة 4.23 بالمائة.

وفي المقابل انخفض أداء 69 سهماً تصدرها الكابلات السعودية بنسبة 9.98 بالمائة.

وتصدر سهم الراجحي السيولة بنحو 331.66 مليون ريال، فيما كان سهم دار الأركان الأنشط من ناحية الأحجام بنحو 10.86 مليون سهم.

وارتفع بالمؤشر العام قطاع البنوك بنسبة 0.58 بالمائة، والاتصالات بنسبة 0.28 بالمائة، كما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07 بالمائة، فيما تراجع أداء قطاع الطاقة بنسبة 0.36 بالمائة.

وعلى مستوى أداء السوق الموازية "نمو" تراجع بنسبة 0.41 بالمائة، إلى مستوى 7162.08 نقطة ليفقد نحو 29.56 نقطة.

وتصدر التراجعات الوطنية للبناء والتسويق، بنسبة 3.42 بالمائة، وتلاه سهم التطويرية الغذائية بنسبة 0.27 بالمائة، فيما كان سهم العمران وبحر العرب والصمعاني الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.88 بالمائة، و2.56 بالمائة، و1.12 بالمائة على التوالي.

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