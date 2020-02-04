الوزراء السعودي يسمح بنقل كفالة عمالة ذوي الإعاقة

الرياض – مباشر: ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة.

وأجرى مجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تعديلا على قرار سابق له في عام 1431هـ فيما يتعلق بنقل كفالة العمالة التابعة لذوي الإعاقة.

وقرر مجلس الوزراء تعديل الحكم الوارد في عجز البند (ثانياً) من قراره رقم (229) وتاريخ 2 رجب 1431هـ؛ وذلك بحذف عبارة "وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير" منه.

وتم الحكم ليكون بالنص الآتي: "ويجوز نقل كفالة أي منهم إلى الغير وفقاً للإجراءات المتبعة".

وتضمن قرار مجلس الوزراء تحمل صاحب العمل الجديد تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنة ـ إن لزم ذلك ـ إذا كان النقل إلى صاحب عمل آخر من غير ذوي الإعاقة المحتاجين، وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء على التعديل؛ بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 45 ـ 14 / 41 / د ) وتاريخ 7 جمادى الأولى 1441هـ.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، في 2 رجب من عام 1431هـ، أن تتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديها الخاصة بالسائق والخادم والممرض.

ونص القرار، على تشكيل لجنة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من مختصين بشؤون الإعاقة؛ لإعداد ضوابط تحديد المعوقين المحتاجين، على أن تتضمن تلك الضوابط ألا يستقدم أكثر من سائق أو خادم أو ممرض، ولا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير، وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل.

نص القرار السابق قبل التعديل:

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