أرباح "سوني" تتراجع 47% في الربع المالي الثالث

مباشر: تراجعت أرباح شركة "سوني" بنسبة 47 بالمائة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، لكنها رفعت توقعاتها للأداء في إجمالي العام المالي.

وكشفت نتائج أعمال الشركة اليابانية العاملة في قطاع الإلكترونيات والألعاب والترفيه والخدمات المالية الصادرة اليوم الثلاثاء، أنها سجلت أرباحاً بقيمة 229.5 مليار ين خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل أرباح 428.9 مليار ين المسجلة في نفس الربع من عام 2018.

وبالنسبة لإجمالي الإيرادات، فبلغت 2.034 تريليون ين خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي مقابل 2.22 تريليون ين الربع المماثل من عام 2018.

وبالنظر إلى العام المالي المنتهي في 31 مارس/أذار 2020، تتوقع شركة "سوني" أن يبلغ صافي الدخل العائد على المساهمين 590 مليار ين، وإيرادات التشغيل 880 مليار ين، وإيرادات المبيعات والتشغيل 8.50 تريليون ين.

وكانت توقعات الشركة سابقاً تشير إلى صافي الدخل عند 540 مليار ين، وإيرادات التشغيل 840 مليار ين، وإيرادات المبيعات والتشغيل 8.40 تريليون ين.